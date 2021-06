Nuria Pajares y su hija Mery se hicieron virales hace unas semanas después de que la madre le regalara un bolso de más de 1.000 euros de Louis Vuitton por terminar la selectividad. "¡Su primer Luisvi!" fue la frase que se hizo más popular. Sin embargo, finalmente decidieron sortear el complemento entre sus seguidores de Instagram y, ahora, Pajares ha mostrado quién es la ganadora y lo que le ha hecho sentir la historia de esta chica.

"Estoy muy afectada", ha asegurado. "Cuando he llegado al nombre de la ganadora, he entrado a su Instagram para comprobar que era todo correcto y estoy sin palabras. Porque esa persona en el 2020 estuvo muy mal, la operaron de muchas cosas: de los ovarios, de los riñones, del colon. Estuvo muy enfermita, sus familiares cuentan que ella arriesgó y ganó, y es lo más importante del mundo: la salud".

"Estoy, aparte de con la piel de gallina, superfeliz y contenta de que esta persona se haya llevado este regalo, porque se lo merece. Personas así son las que se merecen estas pequeñitas alegrías. Es algo material, es solo un bolso, pero sé que le va a hacer mucha ilusión. Me hace más ilusión regalárselo a ella que a mi propia hija", ha asegurado Nuria Pajares. "He visto unas imágenes en Instagram de sus cicatrices y me ha recordado a mi madre, que también tuvo 23 operaciones y lo pasó muy mal".

"Con esto solo quiero deciros que lo importante en la vida es luchar para vivir, para ser buenas personas y no hacer daño a nadie", ha concluido entre lágrimas. Sin embargo, tras tranquilizarse un poco, explicó que la ganadora se llamaba Irene y no sabía aún que había ganado, pero que le estaban echando en cara que no había cumplido con todas las normas del sorteo.

Por ello, Nuria Pajares decidió elegir otro ganador del "Luisvi" para cumplir con las reglas, pero decidió hacerle algo especial a esta usuaria: "Voy a tener un detalle especial con ella, pero tengo que ser justa y no puede ser la ganadora del Louis Vuitton".