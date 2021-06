Los indultos a los presos del 'procés' anunciados por Pedro Sánchez han provocado un aluvión de reacciones, desde los que apoyan esta decisión hasta los que están completamente en contra, y lo han hecho saber con una manifestación en Ferraz, frente a la sede del PSOE, este lunes.

Hasta allí se desplazaron varios reporteros y, entre ellos, uno de los que más ha llamado la atención en redes ha sido Vito Quiles, del canal de YouTube Estado de alarma.

El joven recorrió la protesta preguntando la opinión a los presentes. Sin embargo, fue un entrevistado en particular, que no estaba de acuerdo con él, el que lo dejó descolocado y provocó las mofas en las redes sociales.

El canal sostiene que informa de "la verdad de lo que ocurre en el país, sin censura", pero algunos tuiteros han visto completamente lo contrario y han señalado las preguntas sesgadas del reportero, que cuando el entrevistado le ha contestado que "le parecen bien los indultos", ha continuado repitiéndole lo gravísimos que son los delitos de los presos del 'procés'.

El reportero buscaba a alguien que le diera la razón. Y se llevó una sorpresa pic.twitter.com/dYjsbBNZKB — Javi Sánchez Glez. (@javisanchezglez) June 22, 2021

"¿Le parecen bien los indultos?", le preguntó el reportero. "Claro, son completamente necesarios para que haya una reconciliación entre los españoles", le respondió el entrevistado, que es catedrático de la universidad y doctor en Ciencias Políticas.

"¿Cree que puede haber una reconciliación con unas personas que han cometido delitos gravísimos contra la constitución?", insistió Quiles. "Sí, yo creo que sí, y de hecho también antes ha habido precedentes que han ayudado a entendernos. Ese es el camino", contestó el hombre. "¿El camino es sacar a presos de la cárcel, para usted?", le volvió a preguntar.

"Si usted me pregunta mi opinión, se lo digo con claridad: creo que va a facilitar el entendimiento entre los españoles. Va a ser posible que la unidad de España se fortalezca. ¡Eso es lo que yo creo! Y si a usted le parece mal, es su problema", le recriminó el entrevistado. "No me parece mal, pero le pregunto con incredulidad. Yo le respeto muchísimo, pero me deja asombrado. ¿Que va a fortalecer la unidad de España sacar a golpistas de la cárcel?", le preguntó el reportero.

Este intercambio de opiniones se ha viralizado rápidamente en Twitter con miles de retuits y decenas de miles de likes. Y, aunque algunos han criticado y puesto en duda al entrevistado, señalando que el reportero le ha dado un "repaso al catedrático", otros han opinado lo contrario y han hecho bromas con la reacción de Vito Quiles.

Descripción grafica de "Ir ha por lana y salir transquilado" pic.twitter.com/Y6Uk7VcA2o — 🇪🇦ʜᴇꜱᴘᴀÑᴏʟᴀᴢᴏ®💃🏻🐃🥘 (@Hespanolazo) June 21, 2021

😂😂😂Le deja asombrado al reportero??? Porque lleva corbata y se imaginaba que su respuesta era otra?? Cada vez se reconocen menos entre ellos 😂😂👏 — MARIA CARLEX 🇪🇸💜 (@MCarlex) June 22, 2021

Busca a señores mayores con corbata en tonos verdes, que nos van a dar la razón. (Sale mal). — Nacho Fernández (@FrikiDelCine) June 22, 2021

Educación... y paciencia, ingente paciencia. Años de experiencia como docente le avalan, se nota.



Demasiado tiempo le regala al supuesto reporterillo ese... — Pal Michina (@Meesperamigata) June 22, 2021

"Descripción gráfica de 'ir a por lana y salir trasquilado'", tuiteó un usuario. "El reportero buscaba a alguien que le diera la razón. Y se llevó una sorpresa", escribió otro tuitero. "¿Deja asombrado al reportero? ¿Porque lleva corbata y se imaginaba que su respuesta era otra? Cada vez se reconocen menos entre ellos", tuiteó otra.