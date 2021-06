El perro es el mejor amigo del hombre, pero parece que aún hay personas que los tratan como objetos e incluso no ven nada de malo en abandonarlos. Para estas personas lo mejor es un castigo similar al que se le ha hecho a los perros y, por ello, esta chica ha decidido vengarse de su novio.

Al parecer, este hombre abandonó a Navy, el perro de su pareja, porque no era de raza, pero fingió que se le había escapado. Sin embargo, su cruel acto no quedó impune, pues su mejor amigo le contó lo que había hecho a su novia.

Entonces, ella decidió pagarle con la misma moneda y lo llevó a un descampado en mitad de la carretera con los ojos vendados para darle una sorpresa, y vaya si se la dio. Una vez allí, mientras su amigo grababa, le hicieron mostrar unos carteles con los que se explicaba lo que había hecho: "Abandoné al perro de mi novia por no ser de raza, pero mi mejor amigo me delató y se lo confesó a mi novia, y ahora sufriré las consecuencias".

Mientras lo dejaban apartado del coche, ella le empezó a decir que sabía lo que echaba de menos a Navy después de que se perdiera, y que sabía que siempre había querido un perro de raza. Por ello, él pensaba que su sorpresa era un cachorrito de raza.

Entonces, le pidió que contara hasta 15 para quitarse la venda y, para cuando pudo ver, su novia y su amigo ya estaban dentro del coche con el perro. "Ay, ¡lo encontraste, amor!", le dijo entonces fingiendo que se alegraba por ver a Navy. Pero, después, tras ver que ya sabían la verdad, empezó a enfurecerse con su amigo.

"Navy es parte de la familia y eso no se le hace a nadie. Eres un asco de persona, no hay explicación. Lo mismo que sintió Navy lo vas a sentir tú", le dijo su ya exnovia. "No vas a explicar nada, me queda muy claro el tipo de persona que eres. Ahora tú vas a vivir lo mismo que vivió Navy". Después, su amigo aceleró y lo dejaron abandonado en la carretera.