Cinco gafas de sol que serán tendencia este verano

Existen complementos que suman más que restan. Pequeños objetos que son capaces de realzar nuestra personalidad y de resumir en un tamaño reducido y casi insignificante, toda nuestra esencia. Accesorios que nos acompañan en todas las épocas y etapas, pero que en ciertos momentos, se vuelven casi imprescindibles.

Si todavía no sabes de lo que hablo, aquí van algunas pistas. Son capaces de diferenciar cualquier look, se convertirán en un 'must have' en tu armario y puedes elegir distintos modelos entre un gran abanico de oportunidad, teniendo la oportunidad de encontrar siempre el que más vaya contigo, con tu estilo y con tu personalidad.

Sí, hablamos de las gafas de sol y es que una vez aparece el buen tiempo y los primeros rayos del sol decoran nuestros días, pocas cosas apetecen más que lucir esas gafas que llevas tiempo deseando estrenar o, por otro lado, encontrar ese par que alegrar tus días más estivales.

Además de proteger tus ojos de los rayos de sol, las gafas son capaces de alegrar cualquier outfit, expresando tu personalidad en un solo golpe de vista, ¿no crees? Son muchas las celebrities, influencers y modelos que las lucen cada día, convirtiéndolas en todo un ‘must have' que derrocha estilo y personalidad.

¿Conoces las últimas tendencias? En este artículo te lo contamos. Además, aprovecha ahora este código descuento Hawkers y consigue los modelos más exclusivos a un menor precio. Luce tus modelos favoritos y derrocha glamour y estilo por donde quiera que vayas. ¿Estás preparada? ¡Te vas a enamorar!

Estilo años 90

Hay clásicos que nunca pasan de moda. Y es que sabemos que aquellas tendencias que en su día triunfaron siempre están de regreso.

Modelo Cindy - Carey Blue. Hawkers

Inspiradas en los años 90, llega este diseño slim cat eye con frontal de puntas recortadas y varillas estilizadas. Una montura en acetato carey y lentes cosméticas azul pálido que derrocha estilo por doquier. Y lo mejor, ¡por sólo 49,99!

Glamour a raudales

Hay gafas que sin duda representan personalidades. Y es que las gafas grandes siempre han inundado grandes ciudades y pasarelas. De distintos colores y formas, siempre han estado presentes en casi todas las temporadas siendo protagonistas y elegidas por modelos y actrices con una personalidad impecable.

Modelo Linda - Black. Hawkers

Este modelo slim rectangular en lujoso acetato pulido con patillas bold representa la mítica combinación de colores en gafas de sol: montura negra y lentes oscuras, con el discreto logo de la marca en dorado grabado en las varillas.

Modelos XXL

Los tamaños maxi siempre han derrochado una dosis extra de personalidad. Este modelo de gafas de sol retro están inspiradas en las estrellas del cine europeo de los años 70. Combina distintas capas de acetato negro y transparente en una montura cuadrada oversize con varillas estilizadas.

Modelo Claudia - Black Matcha. Hawkers.

Pero además, algo que las hace todavía más especiales es el color de las lentes cosméticas, en amarillo-matcha. Todo un acierto para aquellas que quieren arriesgar para lograr una dosis extra en estilo.

Modelos icónicos

Las gafas de pasta son todo un básico que, además, posee la particularidad de ser perfecta para cualquier rostro.

Modelo Warwick Uptown - Havana Green. Hawkers

Este rediseño chunky y sutil del icónico modelo 'Warwick' está disponible en distintos colores. El puente de ojo de cerradura y la forma del frontal son algo más atrevidos, pero mantienen su carácter mainstream y original que te hará triunfar.

Colores Vivos

Para las personalidades más atrevidas, también Hawkers tiene el modelo idóneo. Rediseñando la icónica montura 'ONE', este modelo está elaborado en acetato, algo que brinda una sensación más robusta y lujosa.

Modelo One Uptown - Green Dark. Hawkers

Su montura verde transparente y pulida, que está combinada con lentes oscuras representa una combinación fresca y natural perfecta para convertirte en la reina del verano.

Una oportunidad perfecta de sacar a relucir todas tus personalidades gracias a un accesorio que se convertirá en imprescindible. Visita la web de Hawkers y enamórate de todos sus modelos. Disfruta de inimaginables momentos con tu ‘must have’ de este verano.