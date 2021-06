El menú infantil de un restaurante se hace viral por el nombre de los platos

Los que tengan niños de corta edad saben que, a veces, acudir con ellos a un restaurante puede ser una experiencia desesperante, sobre todo si los pequeños tienen unos gustos 'especiales'.

Por eso, un restaurante en Escocia se ha tomado con humor las habituales discusiones que se producen en las comidas familiares y lo ha reflejado en su carta, en concreto en el apartado dedicado a los menús infantiles.

The Clachain Inn, cerca de Mallaig, en Inverness, se ha vuelto viral desde que se compartió el menú de sus niños en las redes sociales.

Kids' menu at a restaurant in Scotland. pic.twitter.com/QeIqqcGRdJ — Hazel Katherine Larkin (@HazelKLarkin) June 13, 2021

Cada una de las opciones disponibles para los estómagos más jóvenes tiene nombres como "Lo que sea", "No tengo hambre", "No quiero nada" y "No me importa", inspirados en las habituales respuestas de los niños cuando los padres les preguntan qué quieren comer.

Los platos suelen ser, eso sí, los habituales que se sirven para niños en los restaurantes: sándwiches, hamburguesas, palitos de pescado, pasta con tomate, pollo frito o perritos calientes.

Una escritora llamada Hazel Katherine Larkin compartió en Twitter una imagen del menú infantil y obtuvo más de 16.000 retuits y más de 55.000 'me gusta'.