Los padrinos, los padres, los hermanos y demás familiares y amigos han de estar presentes en la boda perfecta para que los novios disfruten de su día. Sin embargo, la falta de entendimiento puede provocar algún desencuentro entre algunos de los invitados más importantes.

Aunque hay personas que optan por ir sin sus hijos a estas celebraciones, no podían faltar los sobrinos de la novia. Pero, en el caso de esta usuaria de Reddit, el problema que vivió con su hermana, que es dama de honor, ha estado provocado por su sobrino que aún no ha nacido.

Su hermana está embarazada de su cuarto hijo y se prevé el parto para poco antes del enlace, por lo que su sobrino apenas tendrá semanas cuando sea su boda, a finales de julio. Por ello, la futura novia esperaba que su cuñado cogiera al bebé durante la ceremonia para que su hermana pudiera hacer el paseo hasta el altar como buena dama de honor.

Sin embargo, es ella quien se ha opuesto a esto, tal y como contó en Reddit: "Me ha dicho repetidas veces que va a llevar a su nuevo bebé mientras camina hacia el altar, independientemente de lo que yo piense (a pesar de que su marido estará en la boda y podrá coger al bebé). Tiene previsto llevar a su bebé durante la ceremonia e incluso darle el pecho si lo necesita".

La futura esposa no lo ve lógico, pues podría distraer a los invitados y, además, su ceremonia durará apenas 20 minutos, por lo que no es mucho tiempo para que esté separada de su bebé. "Le dije que podía llevar al bebé con ella durante el día mientras nos preparábamos, pero que cuando llegara el momento de ir hacia el altar, no me gustaría que lo tuviera en brazos", explicó. "El bebé podría llorar, hacer caca, necesitar comer, etc".

"Ella ha insistido en que lo llevaría durante toda la boda o no iría", aseguró. Además, su hermana también amenazó con llamarla "mala tía" en su discurso en la boda y decirle a sus tres hijos que "se opongan" al enlace en plena ceremonia.

La futura esposa espera que su hermana esté hablando de broma, pero asegura que todos esos comentarios hieren sus sentimientos. De momento, la afectada tendrá que esperar a julio para ver qué sucede y rezar para que el parto se retrase lo suficiente -o adelantar la boda de una forma u otra-.