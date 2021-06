La madre que le iba a regalar "su primer Luisvi" a su hija recoge el bolso que finalmente sorteará entre sus seguidores

Nunca un bolso había dado tanto que hablar. La reacción de Mery al bolso Louis Vuitton que su madre le regaló por terminar la selectividad provocó que se hicieran virales, pues el vídeo de TikTok en el que ella lloraba por "su primer Luisvi", como le llamaron, provocó mofas en la red.

Ante tal popularidad, pues el vídeo ya acumula 1,8 millones de visitas, la joven tomó la decisión de sortear el bolso que le iban a regalar, tal y como aseguró su madre: "María ha decidido que ya no lo quiere, y no lo quiere no porque no le guste, sino porque como es una niña tan buena y tan honrada, ha decidido sortearlo entre vosotros".

Y ha sido este miércoles cuando Nuria Pajares, su madre, ha acudido a la tienda de Louis Vuitton en Barcelona para recoger el famoso "Luisvi" que van a sortear entre sus seguidores, que ya se suman por millones, muchos más de los que tenía antes de hacerse viral.

La mujer, que asegura que no está haciendo promoción a la marca de lujo, fue al establecimiento a hacerse con ese bolso que cuesta 1.150 euros, complemento que se llevará uno de sus followers.

"Ya tengo en mis manos el Neverfull [nombre del modelo de bolso]", dijo en su TikTok y mostró el complemento por fuera y pro dentro. "Chicos, suerte para todos. El ganador lo pondré en mi Instagram el 22 de junio".

De hecho, tal y como explicó en Sobreviviré After Show, de Mitele Plus, le ha costado conseguir este modelo que le prometió a su hija porque estaba agotado y tuvieron que hacerlo para ella.