Rachel Burditt, la Marie Kondo británica que se ha hecho famosa con sus trucos para ahorrar espacio

Una mujer británica le está haciendo competencia a Marie Kondo en eso de los consejos de limpieza y organización en el hogar. Rachel Burditt ya cuenta con su propio negocio al que acuden diferentes celebrities y rostros conocidos.

La mujer de 40 años, comenzó su negocio de organización hace seis años inspirada por el gran éxito de la famosa Marie Kondo. Al principio comenzó su aventura por grupos de Facebook hasta que encontró a clientes que estaban dispuestos a pagar 30 libras (aproximadamente 35 euros) la hora por su trabajo.

Actualmente Burditt dedica parte de su tiempo a la crianza de sus dos hijas y la otra mitad en ordenar y organizar colecciones masivas de bolsos de marca y la ropa de diseño de muchos famosos en Reino Unido.

Aunque no siempre fue así, ya que, tal y como ella ha contado, ama su trabajo, pero ha habido ocasiones en las que hasta se le han revuelto las tripas: "Aun así nunca digo que no. Una vez entro en una habitación no salgo hasta que esté todo perfecto. En este punto ya he visto de todo".

A pesar de amar su trabajo, la británica ha confesado que suele preguntarse así misma qué se va a encontrar al pasar dentro de una nueva casa. "En uno de mis primeros trabajos fui a casa de una pareja que no me avisaron que tenían un gato y varias gallinas que podían estar sueltas por la casa, por lo que encontré muchos excrementos de ave debajo de los muebles. Recuerdo hacerme una nota mental para usar guantes más gordos y llevar más gel hidroalcohólico", ha recordado Rachel.

Como esta, la mujer ha vivido infinitas anécdotas con todo tipo de casas y todo tipo de gente, pero al final encuentra su trabajo "muy satisfactorio" al poder ayudar y enseñar sobre limpieza y organización.