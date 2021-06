Una madre se emociona cuando su hijo consigue andar pese a que los médicos le dijeron que tardaría años en hacerlo

Theo, un niño con Síndrome de Down, ha logrado emocionar a su madre al comenzar a caminar. Los médicos siempre apuntaron a que posiblemente no pudiera hacerlo tan pronto como otros niños y, sin embargo, el pequeño ha roto todos los esquemas sorprendiendo a su madre que, en ese momento, tenía un iPad en la mano y no dudó en grabar el momento.

El día anterior al inolvidable momento intentaron que Theo caminase con la ayuda de un andador, aunque la misión no tuvo éxito. El pequeño de dos años y medio fue diagnosticado poco después de su traumático parto, cuando avisaron a su madre de que tendría que enfrentarse a varias dificultades en cuanto al crecimiento y adaptación del niño.

"Había dado algunos pasos antes, pero siempre se aferraba a algo. Nunca se había levantado sin ayuda", comentó la madre, orgullosa de la proeza de Theo. "Los profesionales médicos con los que hablé, debido a su bajo tono muscular y lo débil que estaba, pensaron que no estaría haciendo esto antes de los cuatro años. Ni siquiera podía levantar la cabeza y, en ciertas posiciones, incluso bloqueaba sus propias vías respiratorias", agregó.

Tras su nacimiento, el pequeño recibió oxígeno durante tres semanas y se le diagnosticó un agujero en el corazón que, posiblemente, necesitaría cirugía cuando estuviera lo suficientemente fuerte. "Fue un comienzo muy traumático. Nos dijeron que tenía Síndrome de Down solo dos horas y media después de dar a luz", comentó Sophie, que terminó dejando su trabajo para cuidar de Theo a tiempo completo.

Pese a las dificultades, Sophie tiene claro que volvería a pasar por lo mismo, pues Theo le ha dado muchas alegrías. "A medida que Theo crece, se hace más evidente que su diagnóstico no define quién es él. Es una alegría absoluta y el pegamento para nuestra familia. Los bebés con complicaciones son más difíciles, pero no lo cambiaría por nada del mundo", afirmó la madre del niño.