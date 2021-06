Un perro bloquea el paso a un bebé que trata de subir unas escaleras y los usuarios se enternecen con la escena

El perro es el mejor amigo del hombre y no cabe duda de que también es quien más protege a los más pequeños de la casa cuando intentan hacer algo que no es demasiado seguro. Los protegen al cruzar la calle, al andar e, incluso, saben que subir escaleras no es lo más apropiado para un niño o niña que apenas puede sostenerse en pie.

Este último ha sido, precisamente, el último caso que se ha hecho viral en las redes. Los usuarios han compartido el vídeo en el que se ve cómo un perro impide el paso a un niño que intenta llevar a cabo una nueva aventura de escalada en las escaleras de su casa.

El pequeño, eso sí, es insistente, pero el animal no se deja convencer y consigue que el bebé desista y se marche gateando hacia otra estancia de la casa donde, por supuesto, el perro sigue cuidando de él.

Esta no es la primera vez que vemos cómo un animal protege a un niño. Hace solo unos meses también se compartió masivamente el clip en el que un gato impedía que un niño se encaramase a la valla de una terraza. Como siempre, las acciones de los más peludos de la casa son muy aplaudidas por los usuarios, que se muestran encantados con la protección que los animales ofrecen a los niños.