Una ballena se traga a un buzo pero lo escupe vivo poco después

Un buzo que estaba pescando langostas se vio repentinamente tragado por una ballena. Pese a que temió por su vida, el hombre finalmente ha vivido para contarlo, porque el cetáceo decidió escupirlo vivo poco después.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en Cape Cod, Massachusetts (Estados Unidos), donde Michael Packard se encontraba buceando.a unos 13 metros de profundidad cuando de repente sintió un gran golpe "y todo se oscureció".

"Pude sentir que me estaba moviendo, y pensé, ‘Dios mío, ¿me acaba de morder un tiburón?", ha relatado el buzo a la cadena CNN. "Luego me di cuenta de que no había dientes y realmente no había sentido un gran dolor, Y después me di cuenta, ‘Dios mío, estoy en la boca de una ballena y está tratando de tragarme".

Packard estuvo unos 30 segundos dentro de las mandíbulas de la ballena, con su equipo de respiración intacto. "Me dije a mí mismo: ‘Está bien, esto es todo. Voy a morir’. Y pensé en mis hijos y mi esposa. No había forma de salir de ahí".

Sin embargo, poco después el buzo sintió cómo el animal comenzó a emerger y lo escupió repentinamente. "Me lanzó al aire, caí en el agua y fui libre".

Tras ser expulsado, un compañero de la tripulación que iba con Packard lo recogió y lo llevó a la costa para que fuera atendido por los servicios de emergencia. Aparte de golpes y lesiones menores, el buzo estaba perfectamente.

"No lo podía creer", ha dicho Packard a la cadena estadounidense. "Y estoy aquí para contarlo".

No es la primera vez que pasa algo parecido. En 2019 otro buzo fue engullido por una ballena, que poco después lo expulsó vivo en una playa de Sudáfrica.