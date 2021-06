La mujer con las pestañas más largas del mundo: miden 20 centímetros

GUINNESS BOOK OF RECORDS

Una mujer en China ha batido su propio récord de pestañas más largas del mundo con un pelo que sale de su párpado y mide veinte centímetros y que, según ella, fue un regalo de Buda.

You Jianzia, de la ciudad sureña de Changzhou, había establecido originalmente el récord mundial Guinness en 2016 con una pestaña que medía 12,5 centímetros. Pero cinco años después, sus pestañas casi se han duplicado en longitud y una en su párpado superior izquierdo alcanzó un nuevo récord: 20,5 centímetros.

Los médicos se han quedado desconcertados por este extraño fenómeno, que implica que sus pestañas ahora caen por sus mejillas e incluso más allá de su mandíbula.

La mujer tira de sus pestañas para mostrar su extraordinaria longitud. GUINNESS BOOK OF RECORDS

Pero Jianzia cree que sus largas pestañas son un "regalo del Buda" después de pasar un año y medio en las montañas en un retiro en la naturaleza. "Me di cuenta de que mis pestañas estaban creciendo en 2015", dijo la mujer, en declaraciones recogidas por el Daily Mail.

"Visité a profesionales médicos para averiguar por qué mis pestañas son más largas que las pestañas de otras personas. El médico no pudo explicar esto y me dijo que era asombroso", explicó.

“También intenté encontrar razones científicas como genes u otra cosa. Sin embargo, nadie en mi familia tiene pestañas largas como yo, por lo que no se puede explicar", sentenció.

"Puede haber algunas conexiones entre mis pestañas largas y un cuerpo más fuerte. Ahora gozo de buena salud, pero cuando nací, estaba relativamente débil. Ahora me siento bastante bien y mucha gente piensa que parezco más joven", dijo.

"Gracias a mis pestañas, no necesito usar sombra de ojos ni delineador de ojos", explica esta mujer, que asegura que "me resulta fácil lavarme la cara y seguir con mi vida diaria. Se caen y vuelven a crecer. A veces se rompen. No es un problema, ya que todavía están creciendo. Ahora son varios centímetros más largos que hace cinco años", revela.

"En mi vida diaria, mis pestañas no traen preocupaciones ni dificultades. Solo muchas alegrías", sentencia esta mujer de récord.