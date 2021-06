La joven que llora al recibir de regalo "su primer Luisvui" decide sortear el bolso

El vídeo de una madre prometiendo regalarle a su hija un bolso de Louis Vuitton al acabar selectividad se hizo viral este viernes por la emoción que le generó el regalo.

Después de alcanzar más de un millón de visitas en Tiktok, Mery ha tomado la decisión de sortear el bolso entre los seguidores de su madre.

Así lo ha anunciado ella misma a través de su cuenta en esta red social. El sorteo comenzará este sábado en su Instagram.

"María ha decidido que ya no lo quiere, y no lo quiere no porque no le guste, sino porque como es una niña tan buena y tan honrada, ha decidido sortearlo entre vosotros", reveló Nuria Pajares.

El motivo de este regalo que ha querido hacer es debido a los "haters" y al apoyo de sus seguidores. Después de reflexionarlo, le dijo a su madre: "Mamá, soy tan espléndida, que lo voy a sortear".

"En nada" ambas se desplazarán hasta Barcelona para comprar ese "Luisvui" que recibirá uno de sus seguidores próximamente.