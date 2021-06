Los usuarios se emocionan al recordar los elogios de Gordon Ramsay a un concursante de 'MasterChef'

Las redes sociales son todo un mundo y, en ocasiones, los usuarios optan por rescatar momentos míticos de la televisión. Un clip que ha vuelto a hacerse viral es el que muestra cómo Gordon Ramsay se quedó sin palabras después de que un concursante de MasterChef recrease a la perfección uno de sus postres más famosos.

El postre en cuestión era el pudin de caramelo que Gordon elabora con higos y salsa de caramelo. Al principio, el chef dudaba de que el concursante pudiera haber recreado el plato e, incluso, se burló de él: "¿Tienes idea de lo difícil que es eso? ¡No tenemos tres horas!", apuntó Ramsay.

Sin embargo, Derrick mantuvo la calma y la confianza y anunció que el postre estaría listo para que lo probasen en solo 45 minutos. "Te va a encantar", le dijo a Gordon, ante lo que el profesional no parecía estar muy seguro. Cuando el aspirante comenzó a mezclar los ingredientes, el chef agregó que ese postre lleva "meses dominarlo" y preguntó: "¿Por qué intentar eso ahora con tan poco tiempo?".

"Este es un plato que me enamoró en uno de sus restaurantes", justificó Derrick. Cuando se le preguntó acerca de si estaba reinventando el plato, el concursante notó que estaba horneando el pudin cuando Gordon siempre emplea la técnica del vapor. La tensión aumentó cuando el chef probó el postre y no hizo ningún comentario, dejando a Derrick sin saber si le había gustado o no.

"Ha sido increíble. Es tan bueno como el mío. Sigue cocinando así, llegarás lejos", apuntó el prestigioso chef. Desde que se publicó, el clip se ha visto más de seis millones de veces en TikTok y muchos espectadores se emocionaron al ver a Derrick agradeciendo el apoyo que Gordon Ramsay le brindaba.