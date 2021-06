Da positivo en un test de drogas y descubre que se debe a que comió pan de semillas de amapola

Acudir a una entrevista de trabajo puede ser una de las experiencias más estresantes. Además, en algunos casos, para poder ocupar el puesto tienes que someterte a un test de drogas. Un candidato afirma que no pasó el control y, aunque al principio no entendí el motivo, finalmente comprendió lo que había sucedido.

La hermana del afectado, que no quiso desvelar su identidad, explicó que le dio a su hermano cuatro rebanadas de pan de semillas de amapola para hacer unos sándwiches antes de acudir a la entrevista. Sin embargo, la prueba de drogas que se le practicó detectó, pese a que el hombre no había consumido ningún medicamento, que había restos de opio en su cuerpo.

"Como falló, no consiguió el trabajo, por mucho que le convenciera", apuntó la hermana a Plymouth Live, advirtiendo a otros que podría sucederles lo mismo que le ocurrió a su hermano. Más tarde, afirmaron que habían descubierto que la causa del error había sido el pan pues, según algunos artículos médicos, este alimento puede provocar dicho resultado.

El problema con el pan se debe a que aunque las semillas de amapola no contienen opio inicialmente, sí pueden absorberlo o quedar cubiertas por él durante el proceso de la cosecha. Healthline agrega que las semillas pasan una limpieza a fondo, pero pueden seguir teniendo trazas de opiáceos.

En las redes sociales, la hermana del afectado escribió: "Solo un consejo rápido, para que todos lo sepan. Mi hermano fue a una entrevista de trabajo hoy y tuvo que hacer una prueba de drogas que falló, con opio en su sistema. No toma analgésicos porque le tiene miedo a las drogas y a los medicamentos. Ayer vino a mi casa y comió su pan favorito. Se llevó cuatro rebanadas a casa, se comió dos ayer y se preparó un sándwich para llevárselo hoy. Iba a estar en la entrevista todo el día".

"Las semillas de amapola hicieron que no pasara la prueba de drogas. Como falló, no consiguió el trabajo, por muy convincente que resultara. Así que solo es una advertencia: no coma pan con semillas de amapola dos o tres días antes de una prueba de drogas".

Por su parte, la marca que elabora el alimento agregó que mantiene una serie de políticas en vigor y trabaja en estrecha colaboración con sus proveedores para asegurarse de que se abastecen de variedades bajas en opiáceos. Además, agregaron que siguen las pautas desarrolladas por la Unión Europea y Reino Unido para minimizar los niveles presentes en la medida de lo posible, desde la cosecha y en adelante.