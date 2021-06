Un perro sigue a un hombre mientras iba a votar y acaba siendo adoptado: "Le llamé, lo abracé y no se fue más"

Whiskyntanar es como se hace llamar en Twitter un hombre que fue a votar en las elecciones federales mexicanas y volvió a casa con una nueva mascota: un perro que le había seguido mientras hizo la cola para ejercer su derecho al voto.

El pasado fin de semana hubo elecciones federales en México y muchas personas ejercieron su derecho al voto. Lo que no se esperaba el usuario de Twitter @whiskyntanar es que volvería a casa teniendo una nueva mascota.

Según contó en esta misma red social, un perro comenzó a seguirle mientras esperaba la cola para votar. Muchas personas interactuaron con el can, pero a la hora de la verdad nadie quería llevárselo, así que él no lo dudó y lo adoptó en el momento.

Hoy salí a votar y regrese con un nuevo amigo. Estaba perdido casi lo atropellan y se acercó a mi, ya no se despegó y me acompaño tota la fila hasta que voté. pic.twitter.com/CzJlEDNOM3 — Whiskyntanar (@whiskyntanar) June 6, 2021

La foto del animal se ha viralizado y ha alcanzado la friolera de 210.000 'me gusta' y más de 8.000 retuits. "Deambulaba, buscaba comida, todos lo chuleaban, pero nadie tomaba acción. Le llamé, lo abracé y no se fue más", escribió el mexicano en otro tuit.

Aquí aún no estaba bañado como en la primera foto, ya comió y ahora duerme tranquilamente. pic.twitter.com/G3TmRjoSSF — Whiskyntanar (@whiskyntanar) June 6, 2021

Anunció también que oficialmente el perro se llama Blue y, además, contó su experiencia con otras de sus mascotas: "No es la primera vez que hago esto, a Luna la adoptamos en 2014 fue encontrada solita de 2 meses en Ecatepec, la vi en internet y no dudé, a la semana estaba en Huatulco con nosotros. Aún no conoce a Blue porque es muy territorial".

Gracias a su perseverancia el pequeño Blue tiene una nueva familia y va a dejar de vivir en la calle. Una historia que no ha pasado desapercibida en Twitter, donde otros usuarios han compartido también sus historias con sus respectivas mascotas.