Así es el modelo 'tiktoker' que arrasa recordando canciones de los 80

Se llama William White, apenas tiene 21 años, es canadiense y modelo y está arrasando en TikTok. ¿Su secreto? Sus arrebatadores ojos azules y recordar grandes éxitos de la música de los 80.

Tal y como recoge el Mirror, White ha superado ya el millón de seguidores gracias a vídeos como en el que hace playback de canciones de éxito como Mandy de Barry Manillow o Every Breath You Take de The Police.

Evidentemente, a la adecuada selección musical, el éxito del joven William White está basado en su pelo alborotado, sus caídas de ojos, sus guiños y su blanquísima sonrisa.

El joven modelo recibe todo tipo de elogios por las redes. "Le guiñas un ojo a la pantalla y sí, nosotras te devolvemos el guiño", dice una comentarista al vídeo de Mandy uno de los más vistos.

Otras, más atrevidas, comentaron "mis ovarios se acaban de regenerar" o "cambiando mi nombre a Mandy ahora mismo". En total, la etiqueta #whiteyy18 (por el nombre de usuario del modelo) ha alcanzado los 45 millones de visualizaciones en unos días.

El joven, además, se muestra modesto: "Sinceramente, nunca lo planeé (su éxito) de antemano. Mi mayor lema es simplemente ser natural. Pongo mi mejor pose de coqueteo. Y al final ha sido poner los ojos en blanco y guiñar".