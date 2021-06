El loro que canta clásicos del rock y se ha hecho viral en YouTube

Acompaña a su dueño, que toca la guitarra y sus vídeos acumulan millones de visualizaciones. El protagonista es Tico, un loro amazónico de doble faz amarilla, que se ha hecho viral en YouTube.

Tal y como recoge RT, en su canal tiene más de 137.000 suscriptores. Junto a su propietario, Frank Maglio, el loro interpreta canciones de grupos como Third Eye Blind, Led Zeppelin o Psycho Killer.

Su mayor éxito, no obstante, es la popular canción de los Beatles Here Comes The Sun, con más de tres millones de visualizaciones. Con 2,8 millones de visualizaciones está Whole Lotta Rosie, de la mítica banda australiana AC/DC.

El pájaro vive en el estado de Florida (EE UU), donde vive con la pareja formada por los esposos Gina y Frank Maglio, desde que fue adoptado hace 18 años.

Frank es guitarrista profesional y trabaja en el negocio de equipos de música. Durante la pandemia, permaneció más tiempo en casa tocando, lo que hizo que Tico se tomara más interés en su música.

Una vez que Frank estaba tocando Stairway to Heaven, el loro empezó a cantar y a repetir las palabras de la letra. Gina, la esposa de Frank, se apresuró a grabar la actuación. El resto se cuenta por millones de visitas.