Un 'tiktoker' desvela lo complicado que puede ser viajar con un bolso de piel: "Necesitan pasaporte"

Los bolsos son unos de los accesorios más demandados en la industria de la moda. Son versátiles y útiles, pero que muchas veces no sabemos los secretos que esconden, sobre todo si son de alta costura.

Tanto es así que un tiktoker se ha animado a desvelar uno de los mayores desconocimientos sobre estos accesorios, especialmente entre la generación más joven: qué sucede con ellos cuando son de ciertas pieles y te vas de viaje.

Hay bolsos como los de piel de caimán que necesitan su propio pasaporte para poder viajar con ellos: "Para que puedas viajar con este tipo de bolsos tienes que hacer una de papeleo bastante interesante".

"Hay que sacarle el CITES, ya que no todos los países e incluso algunos estados en EE UU, como California, las pieles exóticas son legales", explica el joven. El documento al que se refiere el tiktoker es un permiso que hay que solicitar para que esté comprobado que el accesorio haya sido confeccionado de manera legal y sostenible.

Además, tal y como cuenta el usuario @sircrombie, si no se viaja con este permiso las autoridades tienen derecho a confiscarlo y destruirlo. Un vídeo que no ha pasado por alto por los internautas, ya que cuenta con más de 100.000 'me gusta'.