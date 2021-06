Un jubilado guarda más de un millón de pesetas en monedas y se niega a cambiarlas

En 2002 los países integrantes de la Unión Europea dieron el salto al euro como moneda única, por lo que, en España se creó un plazo para cambiar las pesetas, pero muchos ciudadanos optaron por quedárselas, como Camilo, un hostelero ya jubilado.

Tal y como informa Telemadrid, Camilo posee un millón de monedas de las antiguas pesetas que lleva coleccionando durante más de cincuenta años. El propio protagonista ha comentado que dicha cantidad de pesetas son de las propinas que le dejaban los clientes de su bar.

"Me han ofrecido hasta 40.000 y 50.000 euros por llevarse todas las monedas que tengo guardadas, pero siempre he dicho que no porque vale más el orgullo", afirma a la cadena. Según valor real del Banco de España, la cantidad que guarda Camilo equivale a 6.000 euros.

La colección del segoviano es tal que su peso supera las tres toneladas, una característica que dificultó el traslado del las monedas del bar a su domicilio: "Necesitamos dos coches grandes para poder traerlas".