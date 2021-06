Desde diseñar un currículum visualmente sorprendente y original a enviar vídeos en los que muestres tus talentos, muchas son las técnicas que se aplican para encontrar trabajo. Sin embargo, nadie pensaría que una de ella podía ser hacerse con un nuevo título, pero no académico, sino nobiliario.

Así lo ha hecho Ricardo Sarabia, un hombre de 61 años que lleva 4 años en el paro y busca empleo. Con 20 años de experiencia como jefe de obra y con la carrera de Farmacia, aunque nunca ejerció, le está costando encontrar trabajo, por lo que ha tomado una decisión drástica.

"Cuando ya pasas cierta edad, lo de encontrar un trabajo se convierte un poco en misión imposible", asegura en su hilo de su recién abierta cuenta de Twitter. "Yo trabajaría de lo que sea, pero es que no ha habido manera".

"Me puse a pensar y, efectivamente, algo me faltaba. Al final, en este país somos muy de títulos, de muchos títulos, de cuantos más, mejor", reflexiona. "A ver, ya tenía la licenciatura, así que pensé que igual el que me faltaba era el nobiliario. Al final, cuando pensamos en un noble, pensamos en gente importante, que es por lo que no se me está tomando".

Y así hizo Ricardo Sarabia, ahora nombrado Lord de Sealand después de comprar por 36,99 euros el título en la tienda oficial del Principado de Sealand, una micronación situada sobre una plataforma marina en el mar del Norte, a 10 kilómetros de la costa de Suffolk (Reino Unido).

Este extraño autoproclamado principado vende títulos diferentes, desde conde, barón o duque hasta los documentos para que cualquiera pueda poseer una parte del territorio de Sealand.

"Así me convertí en Lord, pero vamos a lo importante. El tema es que yo esto lo he hecho para conseguir un trabajo, y ahora necesito que me ayudéis a darle un poquito de difusión, a ver si así la suerte me sonríe un poco más", concluye el Lord de Sealand.

Con esta curiosa historia real, Ricardo Sarabia quiere reivindicar los obstáculos que tienen las personas mayores de 60 a la hora de encontrar trabajo, a pesar de ser personas con una amplia trayectoria detrás.

Ahora, este noble no cesa en su empeño de buscar empleo, y lo hace con sus fotos en las que pide trabajo a Repsol, Mercadona, Mahou o El Corté Inglés. Pero también está enviando mensajes por Twitter a otras empresas con el hashtag #TrabajoParaLordSealand. "Yo no necesito ser el king, me conformo con ser el Lord de Sealand. Pero si me ofrecéis trabajo, no os voy a decir que no", le dijo a Burger King.

