Un joven que no se cortaba el pelo desde hacía seis años decide raparse la cabeza y dona su cabello a personas con cáncer

Kieran Moise, de Huntsville (Alabama), explicó que "no le gustan los cortes de pelo". Pese a ello, tras seis años sin someterse a un cambio de look capilar, se puso en las manos de Straight to Ale Brewery el pasado 29 de mayo.

El cabello del joven había alcanzado una longitud de 38 centímetros cuando recibió una llamada de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la que le comunicaban que había aceptado en el cuerpo. En ese momento, Kieran supo que era el momento de afeitarse la cabeza.

El adolescente explicó a Black Hills Fox: "Voy a ingresar en el ejército y no quería simplemente cortarlo y dejarlo caer al suelo. Quería contribuir porque hay mucha gente que necesita ayuda". Tras haber perdido a un amigo a causa del cáncer, Kieran se inspiró para ayudar a las familias a lidiar con la enfermedad y creó una página de recaudación de fondos a través del Hospital St. Jude.

La meta que el joven fijó inicialmente era de 15.000 dólares (más de 12.000 euros) y explicó: "Me he dejado crecer el cabello durante muchos años con el objetivo de donarlo a organizaciones benéficas. Ahora que es el momento de afeitarme, me gustaría recaudar para el Hospital St. Jude. Mi cabello mide 38 centímetros de largo y esos 15.000 dólares serán de gran ayuda para las familias que lidian con el cáncer".

Kieran agregó que el hospital involucrado en la causa había sido de gran ayuda para la familia de su amigo y que, además de permitirle contribuir con el hospital, la donación de su cabello sería para hacer algunas "pelucas realmente buenas para los niños".

El momento en el que Kieran se desprendió de su cabello se compartió a través de Facebook, donde los usuarios describieron su plan como "fabuloso" y un "evento maravilloso para una gran causa". El adolescente comentó a Fox News que espera que su iniciativa "inspire a otros a hacer algo grandioso por su cuenta".

La recaudación ha superado con creces el objetivo inicial de Kieran, habiendo superado los 31.000 dólares (más de 25.000 euros). Con su cabeza recién afeitada, Kieran comenzará su paso por la academia militar en este otoño, después de graduarse en la Escuela de Tecnología New Century.