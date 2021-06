Las impactantes imágenes de bañistas en la Sky Pool, la piscina 'colgada' a 30 metros entre dos edificios de Londres

A finales de abril se viralizó una piscina de Londres por el peculiar emplazamiento en el que estaba colocada: 'colgada' a 30 metros de altura entre dos edificios del barrio de Nine Elms. Pero finalmente, ya ha sido inaugurada y los bañistas que pueden acceder a ella no dudan en nadar sobre el vacío.

Esta espectacular piscina, llamada Sky Pool (Piscina en el cielo), solo puede ser disfrutada por los residentes de este complejo en los que está situada, junto a la Embajada de Estados Unidos.

Por ello, desde el pasado 19 de mayo, todos los que vivan en estos edificios al suroeste de Londres, pueden disfrutar de la sensación de nadar en esa estructura considerada la piscina acrílica independiente más grande del mundo.

Esta construcción, creada en Colorado (Estados Unidos) por la empresa de ingeniería Eckersley O'Callaghan, tiene 25 metros de largo y 3 de profundidad y forma parte de los lujos con los que cuenta este complejo que también incluye tiendas, bares y restaurantes.

Su particular forma y lugar hace que no solo sea una piscina curiosa y llamativa, sino que también deje imágenes impactantes de los bañistas que se encuentran, prácticamente, nadando en el cielo, por lo que es evidente que la Sky Pool no es apta para personas con vértigo.