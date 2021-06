Así son las increíbles esculturas que un carpintero japonés crea solo con madera

Toru Fukuda, un carpintero japonés ha logrado desarrollar una técnica de "incrustaciones de madera tridimensionales" que le permite crear impresionantes obras de arte que no requieren ningún color. Sus creaciones van desde alfombras talladas en suelos de madera hasta muebles que parecen deformados o agrietados.

El artesano llamó la atención por su último trabajo, una simple tabla de madera con gotas de agua. Hasta aquí, todo normal. Pero el agua es, en realidad, madera que aparenta ser líquido. Esta es solo una de las increíbles obras producidas por Fukuda.

"Esculpí gotas de agua en madera", escribió Fukuda en un tuit que dejó sorprendidos a miles de fans, que le preguntaban qué se le había ocurrido esta vez. Cuando compartió la fotografía de su última obra de arte, no se sintieron decepcionados.

Las gotas de la creación de Fukuda obtuvieron más de 160.000 'me gusta' solo en la red social del pajarito. Además, lo curioso no es solo que las gotas parezcan completamente realistas, sino que están hechas de madera. No contienen agua real ni barniz ni colorante de ningún tipo.

El artista explicó a la revista japonesa Withnews que, simplemente, tomó una tabla de ébano de 23 centímetros de largo, una madera dura que se vuelve brillante cuando se pule. Perfiló 1,5 milímetros de la parte superior, dejando el contorno de las gotitas todavía angulares. Después, biseló cada gota de manera individual para, luego, lijar la madera. Finalmente, le dio al agua ese aspecto brillante y fluido frotando las gotitas de madera con un paño y un poco de cera.

Para completar la obra, Fukuda agregó una mariposa de madera increíblemente detallada que parece estar bebiendo de las gotas de agua realistas. El insecto cuenta en sus alas con un diseño realizado exclusivamente mediante incrustaciones de madera. El hombre, gran fan de los insectos, cuenta en su colección con escarabajos, saltamontes y otras mariposas, todo realizado en madera, sin colorear.

Toru Fukuda se describe a sí mismo como el inventor de las "incrustaciones de madera tridimensionales" que, esencialmente, significa tomar el arte tradicional japonés y aplicarlo a esculturas en tres dimensiones. Así, el artista puede crear obras de arte muy realistas usando solo el color y la textura naturales de la madera.