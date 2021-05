Una 'tiktoker' graba a un ratón comiendo la carne de un expositor en una tienda: "No voy a volver a poner un pie aquí"

En la conocida cadena de supermercados estadounidense Whole Foods se han visto en un aprieto cuando una joven, que se hace llamar @definebritt en TikTok, descubrió un ratón comiendo carne en uno de sus expositores y compartió el vídeo en la red social.

¿Puede haber algo más asqueroso que encontrarse un bicho o animal rondando la comida? Probablemente pocas cosas lo superen. Esto es lo que pensó Brittany Ellis, la joven que compartió el momento en que un ratón comía carne en un supermercado Whole Foods.

El vídeo ha alcanzado en una semana 2,7 millones de reproducciones, más de 154.000 comentarios y más de 3.600 comentarios de usuarios indignados, asqueados y sorprendidos. Junto a las imágenes Brittany escribió: "Lo estáis haciendo mal, chicos. Esto no era lo que quería ver hoy".

@definebritt @wholefoodsofficials you doing bad guys not what I wanted to see today!!!! ♬ original sound - DefineBritt

Mientras estaba de compras en Nueva York la tiktoker captó el momento en el que el ratón comía. Ella simplemente paseaba por delante del expositor cuando vio que algo se movía y no dudó en registrarlo con la cámara de su teléfono móvil.

"Estaba muy sorprendida", afirmó Brittany al medio New York Post. Añadió que habló con el gerente del establecimiento y con el carnicero: "En primer lugar, era muy joven, estaba haciendo un chiste. El gerente dijo que iba a reportar esto a la empresa: ’Esto es lo que le he estado diciendo a la empresa’, dijo y luego se marchó… No se hizo nada". Por su parte, los trabajadores de la tienda admitieron no tener ni idea de cómo había llegado a parar ahí el ratón.

A su canal de YouTube Ellis subió un vídeo explicando con detalle lo que había pasado y sentenciando que no quería "volver a poner un pie en Whole Foods". Ante la cantidad de visualizaciones del vídeo, a la cadena de supermercados no le quedó más remedio que emitir un comunicado afirmando que estaban investigando el incidente y el origen del travieso animal.

"De inmediato retiramos y desechamos todos los productos del expositor. Realizamos una limpieza profunda y contratamos un servicio para que realizasen una inspección exhaustiva. La tienda siguió diligentemente nuestro protocolo detallado en respuesta y continúa trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo de seguridad alimentaria", rezaba el comunicado.