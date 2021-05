Un hombre advierte a sus allegados en su esquela: "Familia que no se ha preocupado, que no se moleste en venir"

Cuando se trata de esquelas, cada vez es más frecuente ver mensajes irónicos, llenos de humor o incluso advertencias en aquellas que, sí, aún, se siguen poniendo en los periódicos para despedir a la persona.

Entre estos últimos se encontraría la de Antonio Martínez Barreiro, de 92 años, que quiso lanzar un aviso a sus allegados que, visto lo visto, no se interesaron por él.

Y es que eso se desprende de sus propias palabras, reproducidas en una nota final que no tiene desperdicio: "Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir".

Previamente, en la esquela que publica Faro de Vigo, vienen los parámetros habituales, como la información detallada sobre el velatorio y el entierro. Sin embargo, es esa advertencia final la que ha hecho de la esquela un nuevo elemento viral en las redes sociales.

Esquela de Antonio Martínez Barreiro. FARO DE VIGO

Una esquela que recuerda a la que también se publicó hace unas semanas para conmemorar el aniversario de la muerte de Julián Arróniz Remiro, que murió el 6 de abril de 2020 a los 74 años.

Al final, Julián primero les da las gracias por recordarle como lo hacen y, después, añade una advertencia que es aplicable a cualquier en estos momentos. "Poneros las mascarillas y mantened las distancias. No quisiera veros por aquí. Un fuerte abrazo (aquí sí podemos darlos)".