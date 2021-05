Se enfrenta a pagar una multa de más de 250.000 euros si no desplaza su casa un metro

Los límites marcados para la construcción de cada vivienda suelen respetarse al máximo, sin embargo, en el caso de Deepak Lal la situación se complicó cuando, a mediados de 2020, con su casa prácticamente construida, la empresa constructora se puso en contacto con él para informarle de que había habido una confusión de los límites. Un error que podría costarle varios miles de euros.

El terreno vecino es propiedad de C94 Development y, ahora, la compañía está tomando acciones legales contra el hombre por el incumplimiento de los límites estipulados. La empresa exige que Lal se mude o que, en su defecto, pague más de 250.000 euros por los daños ocasionados.

"Es una pesadilla para mí. Me despierto en medio de la noche y pienso '¿cómo voy a resolver esto?'", explicó Deepak a TVNZ. Pinnacle Homes contrató a la empresa Hq Designs para que se encargase de elaborar los planos y presentarse el consentimiento de construcción de la vivienda. Lal agregó que el diseñador arquitectónico de HQ Designs, Nitin Kumar, presentó el proyecto de construcción y el Ayuntamiento de Auckland lo aprobó, por lo que el consejo es el responsable. Además, el abogado de Lal, Matt Tayor, añadió que se había contratado a un topógrafo para certificar la ubicación de la casa y se mostró de acuerdo con la certificación del edificio.

"Parece probable que el problema haya surgido como resultado de un error cometido en la etapa de diseño que, probablemente, haya ocurrido cuando el diseñador transfirió la información de consentimiento de recursos a los planos presentados para el consentimiento de construcción", explicó el letrado.

Por su parte, el gerente de proyectos de Pinnacle Homes, Johnny Bhatti, dijo que se había dado cuenta de que algo no iba bien cuando revisó los documentos de la casa de Lal y se percató del error. "La primera persona a la que llamé fue al topógrafo. Pero, en realidad, había marcado la casa en el lugar correcto, de acuerdo con el consentimiento de construcción. Notifiqué al señor Lal y ahí fue cuando todo se detuvo", dijo Bhatti.

Bhatti agregó que tanto Pinnacle Homes como el topógrafo siguieron los planos y, por tanto, la culpa de la disputa de límites recaería sobre HQ Designs y el consejo. También añadió que lo siente por Lal y su familia y está dispuesto a ayudar a trasladar la vivienda, lo que supondría un coste de 150.000 dólares (más de 120.000 euros). "Pero tenemos que negociar quién va a pagar por ello. Si cambiamos la casa, alguien debe asumir la responsabilidad de esto y no soy yo. Esto es entre HQ Designs y el consejo", explicó el gerente.

"El consejo verificó todo y aprobó el consentimiento de construcción. Pero el consejo no verificó que se suponía que debía estar a un metro dentro del límite", añadió Bhatti. Sin embargo, Kumar dijo que cuando presentó el consentimiento de construcción pidió al consejo que lo cotejara con el consentimiento de recursos del lugar: "Lo anoté claramente en el consentimiento de construcción y dije que necesitaban leerlo junto con el consentimiento de recursos. Es responsabilidad del consejo verificarlo".

Kumar dijo, además, que su abogado está en conversaciones con Lal y Pinnacle Homes para tratar de encontrar una solución para quién debe abonar el coste de trasladar la casa. El portavoz de C94 Development, Bruce Wang, explicó que se trata de una situación lamentable: "Creo que al final las otras partes tienen que dar una solución porque nos impide vender la propiedad. Si no se liquida, el pasivo seguirá acumulándose mes a mes".

Wang añadió que no está seguro ni interesado en descubrir quién es el verdadero culpable del error: "Depende de las otras partes averiguar qué salió mal. No tengo ni idea de lo que está pasando". Por su parte, Lal defendió que solo quiere encontrar una salida a este embrollo, pues "todo el mundo parece estar culpando a alguien más". Además, el hombre agregó que mudarse a otra casa sería, finalmente, la opción más barata, pero implicaría invertir un dinero que no tiene: "Yo estoy pagando 1000 dólares (800 euros) a la semana por la hipoteca de esta casa y el alquiler del otro lugar donde vivo".

Un portavoz del consejo de Auckland ha confirmado que el problema les ha sido notificado y están investigándolo.