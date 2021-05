Una 'influencer'con linfedema recibe crueles comentarios sobre su condición: "Por qué no te amputas la pierna"

Mahogany Geter, una modelo estadounidense de 23 años que comienza hacer sus pinitos como influencer a través de su cuenta de Instagram, ha denunciado los insultos que recibe a causa del linfedema que padece en una de sus piernas.

Esta condición es producida por una obstrucción en los canales linfáticos del organismo, motivo por el que la joven tiene una pierna mucho más gruesa que la otra. Pero, lejos de avergonzarse por no encajar en los estereotipos, Mahogany ha lanzado un mensaje de autoaceptación para sus seguidores.

La joven ha tomado esta decisión porque recibe, día tras día, comentarios negativos, crueles y despectivos. De hecho, entre los comentarios que le dejan los usuarios se pueden leer mensajes como "¿por qué no te amputas la pierna?".

La modelo tiene claro qué hacer con ese tipo críticas, según ha informado al medio The Mirror: "Ha sido muy difícil superar a este tipo de gente, pero no tengo otra opción. Durante mucho tiempo me sentí mal conmigo misma, pero una vez que crecí y con el apoyo de mi madre, que es mi inspiración, me di cuenta de lo hermosa que soy".

Ahora quiere ayudar a otras personas para mejorar su autoestima. "Quiero inspirar a otras personas a celebrar sus diferencias", ha comentado al medio citado anteriormente. A través de sus perfiles de Instagram y de TikTok, normaliza su aspecto y anima a otros hacer exactamente lo mismo.