Nace una cabra hermafrodita en una explotación ganadera de Galicia, pero será sacrificada por no servir para la cría

El nacimiento de una cabra con atributos masculinos y femeninos ha sorprendido a los responsables de una explotación ganadera de la Serra da Groba, en Baiona. Sin embargo, pese a su singularidad, el animal, de solo unas semanas, no podrá vivir durante mucho tiempo, puesto que, al no servir para la cría, será sacrificado y servirá de alimento.

Según Tino, dueño del rebaño, esta no es la primera vez que se da un caso de este tipo en este lugar. Precisamente, la misma madre tuvo otra cría hermafrodita el año pasado. Tino cuenta con más de 200 cabras que guarda en la explotación de su pareja, Diana Pino, que tiene vacas autóctonas y mantiene un conflicto con la comunidad de montes de Baíña, que no la admite como un miembro más y no le permite sacar a los animales a pastar al monte.

Por su parte, Tino sí es comunero y saca a diario a las vacas y las cabras a comer la hierba que crece a su alrededor. Normalmente, cuentan con 200 partos anuales y las hembras se dejan crecer para que puedan reproducir más ejemplares, pero los machos se envían al matadero por su preciada carne. El cabrito criado de manera natural en los montes de la Serra da Groba es muy cotizado.

"Tiene parrouchiña y también pirolilla, ¿ves cómo le cuelga?", comenta el ganadero mientras muestra la malformación congénita del mamífero recién nacido, que le hace tener ovarios y testículos. Tino cree que su género indefinido también puede determinar su carácter. Al contrario que otras crías recién nacidas, el cabrito hermafrodita es huidizo y se esconde; además, orina de manera descontrolada: "Siempre se está meando", explica Tino.

Los expertos, por su parte, apuntan que este hecho no es tan excepcional como puede parecer. De las especies domésticas, la cabra es una de las más afectadas por estas patologías. "Se trata de una anomalía congénita que aparece con relativa frecuencia en la especie caprina, causando infertilidad", según un estudio de estudiantes de veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. La cabra presentaba una vulva de menor tamaño del habitual en una hembra de su misma edad y, por el contrario, un clítoris más grande y prominente de lo normal. Si no fuera a ser sacrificada y continuase su crecimiento, no tendría cuernos.