Se niega a ser el padrino de boda de su hermano gemelo porque este se va a casar con su exnovia

Un hombre ha provocado un enorme debate en las redes sociales al negarse a ser el padrino de boda de su hermano gemelo porque este va a casarse con la exnovia del primero. El hombre, de 21 años, que ha optado por permanecer en el anonimato, explicó que había sido pareja de la mujer hacía cinco años, cuando ambos tenían 16 años. Su relación amorosa se mantuvo durante dos años.

Cuando llegó el momento de ir a la universidad, la pareja decidió separarse debido a que el joven no quería quedarse en la localidad; sin embargo, su exnovia siguió viviendo en la misma ciudad. La sorpresa del hombre fue cuando, al volver de la universidad, descubrió que la novia de su hermano gemelo era la chica con la que él había salido cinco años antes.

Después, su sorpresa se convirtió en horror. La pareja se comprometió y el hermano le pidió que a su gemelo que fuera su padrino de boda. Él se negó. El hombre compartió su experiencia en Reddit, donde escribió: "Decidí irme mientras ella se quedaba en la zona. Además, mi novia era muy cercana a mi familia, así que esto también es difícil para ellos".

"Al volver a casa después de mi primer año de universidad, mi hermano me sorprendió con la noticia de que había estado saliendo con una chica durante más de seis meses. El único problema: era mi exnovia", agregó el hombre. El gemelo, por su parte, comentó que estaba enfadado con su hermano, pero terminaron salvando la situación acordando que nunca coincidirían los tres.

"Él y yo habíamos acordado desde el principio que no tendría que asistir a ningún evento en el que mi ex estuviera allí. Toda mi familia me llama egoísta y me dice que puedo aguantarlo por una noche. Pero no me siento cómodo siendo el padrino de la boda de mi ex", explicó el hombre.