Un barrio horroriza a los vecinos e instala macetas gigantes con forma de tuberías de 'Super Mario': "Somos el hazmerreír"

A cualquier gamer le encantaría vivir en un barrio que tiene las tuberías de Super Mario saliendo del suelo, pero parece que a los vecinos de Walsall, un pueblo de Inglaterra, no les parece igual de genial la idea.

Los residentes de esta localidad han criticado al ayuntamiento por gastar fondos públicos en instalar unas macetas verdes gigantes que se parecen a las tuberías del mítico fontanero de Nintendo.

Según informó Birmingham Live, estos elementos se colocaron para dar sensación de seguridad y mejorar el centro de la ciudad, y el concejal Adrian Adrew incluso argumentó que contribuía a crear un espacio más social.

Pero los vecinos no opinan igual, pues el parecido de las macetas con las tuberías del videojuego no solo no gusta, sino que además critican que hayan invertido dinero público en eso en lugar de otras cosas más importantes.

"Hemos tenido muchos cierres de tiendas en los últimos años y lo mejor que se le ocurre al ayuntamiento son estas monstruosidades chillonas", critica un florista local en declaraciones al citado medio. "Es increíble. Hace que el lugar se parezca más a algo de Super Mario Bros. Parecen esas tuberías que salta Mario".

"Todo el mundo las llama tuberías de Mario, eso nos convierte en un hazmerreír", criticó otra cajera de supermercado de la zona.

De momento, se desconoce si el Ayuntamiento de Walsall escuchará los reclamos de los ciudadanos y si decidirá dejarlas como están al considerar que exageran o las retirarán por las críticas generadas. Aun así, sea intencionado o no el parecido, lo cierto es que Walsall podría competir con Super Nintendo World, el nuevo parque temático que han instalado en Osaka, Japón.