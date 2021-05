Las hermanas de Flos Mariae se dividen en Maria's Pop y 4HBD, las dos 'girlbands' que han formado tras su separación

Si hay una banda que triunfa en internet por su inocencia, su peculiaridad y su facilidad para hacer memes, ese es Flos Mariae, una girlband que estaba formado por las siete hermanas Bellido Durán quienes, con relativa gracia y ritmo, interpretaban un género casi por explorar: el pop cristiano.

Son tremendamente virales, lo cual ha hecho que lleguen a las pantallas de la mayoría de internautas españoles. Por ello, no es de extrañar que todas las redes se hayan vestido de luto después de que las integrantes anunciaran que habían disuelto el tan mítico grupo.

Victoria, Estel, María y Alba fueron las cuatro hermanas que informaron de la noticia en su nuevo canal de YouTube: "Las otras componentes del grupo [Flor, Patricia y Montserrat] tomaron unas decisiones erróneas y rompieron el grupo. No nos quedó otra alternativa que romper nuestra promesa y dejar el grupo, que se ha roto para siempre".

"Sabemos que nuestras hermanas se han equivocado en sus decisiones, pero nosotras las perdonamos, aunque esto no tiene arreglo", añadieron las ahora renombradas como 4HBD (4 Hermanas Bellido Durán), quienes confirmaron que el fin de Flos Mariae no era su fin, y aclararon que este nuevo proyecto no era exclusivamente musical.

Y es que esta es una buena noticia, pues con la división del grupo formado por siete hermanas, ahora sus fans pueden disfrutar de dos bandas diferentes y su "K-Pop cristiano", como algunas de ellas lo han descrito.

"Como se ha disuelto Flos Mariae, queremos hacerte saber que, por promesa hecha a la virgen María y a Jesús Dios, hemos creado este nuevo grupo musical llamado Mariah's Pop, para venerar a la virgen María y propagar la fe cristiana católica a todo el mundo", confirmaron las otras tres hermanas restantes: Flor, Patricia y Montserrat.

Estas tres integrantes se han mantenido estos días en silencio tras las acusaciones de sus hermanas, pero ahora han irrumpido en la red ignorando lo dicho por las otras cuatro y muy ilusionadas con su nuevo proyecto musical.

Tal y como han confirmado, su presentación viene acompañada del lanzamiento de su primer disco con 12 temas, pero también con un sonado cambio de look: el de Patricia.

La exintegrante de Flos Mariae ha dejado atrás su tan característico pelo largo oscuro, como casi todas sus hermanas, por un rubio medio ondulado medio rizado.

Un estilo que no ha pasado desapercibido y se ha convertido, junto a su impasible semblante, en lo más viral de esta ruptura y nueva formación de bandas.