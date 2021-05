Una maestra se enfrenta a un joven vacunado contra la Covid-19 que no llevaba mascarilla: "Eres un imbécil"

Estar vacunado contra el coronavirus no supone que se pueda dejar de usar la mascarilla. Este es uno de los discursos que los sanitarios pronuncian cada día para evitar que aquellos que ya se han inoculado el antídoto se confíen y puedan contagiar a otros que no han recibido su dosis. Sin embargo, algunos jóvenes hacen caso omiso de las recomendaciones de los profesionales y esto puede llevar a enfrentamientos como el que ha tenido lugar en una escuela de Wisconsin, en Estados Unidos.

Una maestra de secundaria de Poynette, en el citado estado americano, insultó este martes a un estudiante que no llevaba mascarilla y se escudaba en que había sido vacunado contra la Covid-19. Un vídeo grabado por otro compañero de clase muestra el momento de la discusión entre ambos.

En el clip se ve al joven sentado en el suelo mientras la profesora, que no ha sido identificada aún, lo tilda de imbécil e irrespetuoso. "¡No me importa si estás vacunado, idiota!", grita la mujer mientras lo señala. "No quiero enfermar y morir. Hay otras personas a las que puedes infectar solo porque estás vacunado. ¿Sabes qué? No eres una persona especial por aquí. Eres un imbécil", añadió la educadora.

La maestra insiste en que el alumno debe mostrar respeto por los demás, a lo que el estudiante responde que lo tiene. Durante la misma jornada escolar, el administrador del Distrito de Poynette, Matthew Shappell, indicó en su cuenta de Facebook que la educadora estará de baja administrativa "a la espera del resultado de la investigación". Sin embargo, la publicación fue eliminada, según exponen algunos medios locales.

Hay que destacar que en la localidad de Poynette es obligatorio el uso de mascarillas en los edificios escolares y en el transporte.