Una 'tiktoker' experta en tiburones se hace viral con un vídeo donde explica cómo ahuyentarlos

Los tiburones son uno de los animales marinos más agresivos, o quizá esa es la percepción de muchas personas por culpa de películas como Tiburón. En cualquier caso, es un hecho que el ataque de estos especímenes puede resultar letal en algunas ocasiones.

Para evitar que un tiburón te coma en mitad del océano hay que acudir a TikTok, una red sabia, donde encontrar todo tipo de vídeos es realmente posible. Andriana_marine, según su usuario en la red social, es una conservacionista marina que suele dar consejos en su perfil sobre cómo lidiar con tiburones.

Sus vídeos son muy variados y, aunque no en exclusiva, el principal protagonista es este animal que a tantos aterra encontrarse mientras nadan en mar abierto. En una de sus grabaciones más populares de Andriana, que ha conseguido la friolera de 28 millones de reproducciones, explica qué hacer para "redirigir" un tiburón y apartarlo lejos de ti.

"Si alguna vez estás en la extraña situación de que un tiburón tigre se está acercando a ti, esto es lo que deberías hacer. A medida que se acerca asegúrate de que mantienes el contacto con sus ojos, extiende la mano y bloquea el codo", comienza diciendo Andriana en el vídeo.

Tras esto llega la parte más complicada y arriesgada de todas, hay que poner la palma de la mano sobre la cabeza del tiburón y presionar, al tiempo que, como se ve en las imágenes, la persona se aparta del cuerpo del animal. Pero no hay que retirar la mano enseguida, sino pasarla, levemente por el cuerpo del tiburón, asegurando que se mantiene cierta distancia.

De esta forma, como muestra la tiktoker, el animal cambia de rumbo. Una vez este se aleja es muy importante asegurarse de que no hay ninguno más cerca. El vídeo, con casi 7 millones de 'me gusta' es todo un hit en el perfil de Fragola, que la gente no deja de ver y está ya próximo a los 30 millones de reproducciones.