"Que me hable ella a mí": la surrealista respuesta de un joven a por qué no contacta con su tutora del TFG

Hay conversaciones surrealistas y, luego, está la que actualmente está arrasando en WhatsApp y que tiene como protagonistas a dos amigos.

En ella, publicada por Javi (@javipucela_), un joven que reside en Salamanca, le pide que hable con otra persona -una chica-, aunque no da más detalles de la conversación.

"Paso tú, que me hable ella a mí. No me gusta ser quién abre conversación xd", le contesta su amigo.

Aunque todo parece indicar que se trata de una cosa... la realidad es bien distinta, porque de quien hablan es de su tutora del TFG (Trabajo de Fin de Grado), que es lo que ha hecho realmente viral esta surrealista conversación.

"¿Y?", vuelve a contestar su amigo, ni corto ni perezoso, a la afirmación de su allegado.

Una surrealista charla de WhatsApp entre dos amigos publicada en Twitter y que ha desatado las risas de muchos usuarios, que ya la han hecho viral, al acumular más de 81 mil 'me gusta' y decenas de interacciones.