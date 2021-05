Una 'tiktoker' asegura que encontró en 2013 una huella que pertenece a una "criatura humanoide secreta"

En TikTok puedes encontrar contenido de todo tipo: desde bailes y challenges hasta gente grabando vídeos en los que cuentan su vida y dejan atónitos a sus seguidores con las experiencias que han vivido. Es el caso de Olivia, una usuaria que mostró lo que encontró en 2013 en el lago Lena del Parque Nacional Olímpico de Washington, Estados Unidos.

Según contó, acudió en verano con su madre a hacer una ruta de montañismo cuando se topó con algo "inexplicable y controvertido". De hecho, la joven comentó que había "cosas" que tanto ella como el Gobierno sabían pero que estaban ocultas para los ciudadanos de a pie.

"Lo mantienen en secreto, y lo entiendo porque no quieren asustar a la gente", declaró Olivia en el primero de sus seis vídeos. La tiktoker aseguró, según su testimonio, que había "criaturas" o "humanoides" que "aún no estaban clasificadas como especie" pero que vivían en "armonía con la naturaleza" en los parques nacionales de Estados Unidos.

Fue en verano de 2013 cuando, mientras su madre se quedó en el campamento, ella se fue a explorar y encontró "cientos y cientos" de marcas que describió como "las huellas más extrañas" que había visto nunca. Tal y como se ve en la foto, estas pisadas gigantescas tenían varios centímetros de profundidad, se veía que eran de alguien que iba descalzo porque se marcaban los dedos y, lo más importante, tenían una rotura de la articulación mediotarsiana.

"Esto parece una huella humana, pero la ciencia dice que no lo es", explicó ella. Y es que esta característica fue designada como un rasgo presente en primates pero ausente en humanos. De hecho, ella mostró en su vídeo la curvatura que tienen los pies de las personas y que los diferencia enormemente con estas huellas, a no ser que tuvieran el extremadamente raro síndrome del cuboides. Incluso los pies planos no coincidirían con estas pisadas.

Además, Olivia continuó explicando que siguió las huellas y todas iban y venían del mismo lugar: una abertura en el bosque junto al lago donde "no hay senderos ni campamentos". Este lugar, según contó, estaba fuera de la zona establecida para pasear y cualquier persona recibiría una multa por los guardias forestales si fuese visto allí.

Por último, la tiktoker aseguró que, mientras paseaba por el lago, se sentía "observada". Quizá pueda tener una explicación lógica o fuera solo una sensación extraña que le llevó a pensar todo a aquello, pero es probable que ella pensase en la llamada Pie Grande o Sasquatch.