Una mujer gasta casi 130.000 euros en construir un puente para que su hijo y sus compañeros vayan al colegio

Los medios locales de Henan, en China, se han hecho eco de una peculiar noticia. Una mujer, apellidada Meng, y que no ha querido revelar su nombre, ha gastado un millón de yuanes (128.000 euros) en construir un puente para que su hijo y sus compañeros de colegio crucen seguros la carretera.

En declaraciones para la televisión local, Meng dio los motivos de su acto de beneficencia. La carretera por la que, tanto alumnos como profesores, deben pasar para llegar al centro educativo está muy congestionada a esa hora de la mañana y sin semáforos, lo que hacía peligroso cruzar.

A esto hay que sumar que el territorio se encuentra en una zona más baja que suele llenarse de charcos y los pies del que cruza por ahí acaban empapados. "Tenía un aspecto lamentable. Los pies de mi hijo se pusieron blancos porque estaban empapados de agua", explicó la mujer.

Los organismos locales de la zona han sido los encargados de construir este puente con una pasarela para subir a cada lado de la calle. Sin embargo, la obra ha estado enteramente financiada por la misteriosa Meng.

Esta ni siquiera le ha contado a su hijo que ha sido ella la responsable del puente, ya que no quiere que el chico alardee de eso. Su único objetivo ha sido el de contribuir a la seguridad tanto de los escolares como del equipo docente.

"Solo he hecho lo que puedo permitirme. No puedes llevarte el dinero después de la muerte y no necesito dejar demasiado dinero para mi hijo", afirmó Meng y añadió: "Lo llamaré Puente de la Sabiduría. Los alumnos que crucen el puente podrán ser cada vez más sabios".