Un empleado de Starbucks explica cómo saber si un camarero está ligando contigo: "Revisen sus vasos"

Si alguna vez has ido a un bar, restaurante o cafetería y has sentido que el camarero o la camarera estaba tratando de ligar contigo, es posible que no estuvieras loco. Pero, para saber si tu intuición es correcta, un empleado de Starbucks ha compartido un vídeo con las claves para saber cuáles son las intenciones de los camareros con sus clientes.

El joven 23 años ha publicado un vídeo en TikTok en el que asegura que debes prestar especial atención a tu vaso cuando te vayas. En el caso de los envases de Starbucks, estos traen una serie de cuadrados para indicar el contenido. Justo debajo, hay un texto en el que se lee: "Cuidado, la bebida que estás a punto de disfrutar está extremadamente caliente".

Ballers hace especial hincapié en estas palabras y explica que ahí está la clave, pues si le gustaste al camarero, podría haber garabateado esta frase y hacer que en el envase solo se lea: "Cuidado, estás muy caliente". Para terminar, el camarero advierte: "Revisen sus vasos, muchachos".

Desde que Ballers publicó el clip, ha obtenido más de un millón de reproducciones y, en los comentarios, algunos empleados confesaron que hacían eso con algunos clientes. Otro apuntó que su camarero siempre garabatea el texto.

Por su parte, otros usuarios se lamentaron por haber pedido bebidas frías cuyos vasos, lógicamente, no llevan impreso ese mensaje. Un internauta apuntó: "Realmente sugeriría no hacer eso. Porque si se queman por la bebida, técnicamente pueden demandar porque la advertencia estaba cubierta".