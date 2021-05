Los mejores gifs y memes tras la dimisión de Pablo Iglesias de sus cargos en Unidas Podemos

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunció este martes que abandona "todos" sus cargos y la política tras los malos resultados obtenidos por la coalición morada este 4-M. "Seguiré comprometido con mi país, pero no voy a ser un tapón par una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra formación política", anuncia. "No contribuyo a sumar, no soy una figura política que pueda contribuir a que Unidas Podemos consolide su peso", dice.

Con el 99,11% de los votos escrutados, se consolida la victoria de Díaz Ayuso y del bloque de derechas.

