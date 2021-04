Una adolescente se cambia de ciudad y descubre que se ha mudado a una residencia de ancianos

Madison Kohout es una joven de 19 años de Oklahoma, en EE UU, que sufría por tener unos "padres ausentes" y que conoció por TikTok a una mujer llamada Gigi con la que acabó por crear un vínculo que las llevó a ser madre e hija adoptivas.

Así que Madison decidió mudarse a Arkansas para estar cerca de Gigi. Por internet encontró un apartamento muy barato y con buen aspecto, todo perfecto para ella... solo que estaba en un sitio donde la juventud es un espejismo.

"Me he mudado un apartamento fuera del estado que nunca he visto en persona... y me he dado cuenta de que me acabo de mudar a una casa de retiro", dijo Madison en un clip de TikTok que se convirtió en el primero de muchos y que ha acumulado casi 3,5 millones de vistas hasta ahora.

"Cuando salí a mi coche, comencé a encontrarme con algunos de mis vecinos. Para mi sorpresa, todos tenían más de 65 años", explicaba.

"Una semana después, vi el letrero que decía 'Apartamentos para personas mayores'. Me di cuenta de que me mudé accidentalmente a una aldea de jubilados", explicaba la joven, que había alquilado su casa en una zona residencial para la tercera edad.

La joven ahora tiene toda una serie de vídeos donde comparte con mucho humor cómo es la vida allí. "Cuando llego a casa siempre es supersilencioso", contaba, "porque la mayoría de mis vecinos están dormidos cuando llego a casa".

"Pero una de las ventajas PRINCIPALES es que puedo poner música cuando quiero, porque algunos de ellos no pueden oír", decía en otro clip.