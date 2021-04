Lil Nas X comparte un meme de su canción 'Montero (Call Me By Yor Name)' que ha sido censurado en TikTok

El éxito que el rapero Lil Nas X está cosechando con su nuevo tema, Montero, Call Me By Your Name, es evidente. Con más de 170 millones de reproducciones en YouTube, el cantante ha colocado su canción en una de las más escuchadas de las últimas semanas.

Cualquiera que haya escuchado el tema en la radio o a través de las plataformas es testigo de lo pegadizo que resulta. Y, como no podía ser de otra manera, las redes se han hecho eco de este triunfo y han salido a la palestra una gran cantidad de memes.

El propio artista ha compartido en su perfil de Twitter uno de estos contenidos, sin poder creer que TikTok haya decidido eliminarlo por, posiblemente, considerarlo ofensivo. Se trata de un clip en el que uno de los personajes de la película animada Jimmy Neutrón desciende por una barra de pole dance al tiempo que entona y baila la canción frente a la madre del niño genio, replicando uno de los momentos del videoclip original.

can’t believe tik tok banned this video lmaoo pic.twitter.com/3dzW9QTvbm — nope 🏹 (@LilNasX) April 29, 2021

El tuit en el que el rapero ha publicado este gracioso vídeo elaborado por uno de sus seguidores ha cosechado más de 51.000 'me gusta' y se ha compartido en más de 6.700 ocasiones. El cantante ha agregado, además, que no puede creer que alguien haya hecho este vídeo y que TikTok lo haya censurado.