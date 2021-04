Con un canal de Suez en miniatura, así es como aspirantes a marineros aprenden a no atascarse con buques a escala

En Saint-Pierre-de-Bressieux, al sureste de Francia, se localiza Port Revel, un centro de formación en el manejo de buques, que ha visto cómo aumentaban sus alumnos tras el atasco del Ever Given en el canal de Suez.

En esta escuela forman pilotos, capitanes y oficiales de grandes buques (superpetroleros, portacontenedores, transportadores de gas y cruceros). La mayor peculiaridad de este sitio es que cuenta con modelos a escala 1:25 de estas embarcaciones para ayudar a sus alumnos a recrear las condiciones reales en las que navegarán y los inconvenientes a los que pueden enfrentarse. Estas prácticas se hacen en un lago de unas cinco hectáreas.

Para ser lo más fiel posible a las condiciones reales, en el centro de formación tienen un generador de olas, muelles, amarres, zonas de aguas poco profundas o expuestas al viento. Sin embargo, lo que más destaca es su canal de Suez en miniatura para que los futuros capitanes practiquen cómo no quedarse atascados y la recreación de las esclusas del canal de Panamá.

Así, los marineros navegan por el lago de Port Revel con buques a escala con todo lujo de detalles que, incluso, pueden simular fallos técnicos o problemas de motor, además de estar equipados con timón, ancla o propulsores de proa y popa.

Port Revel lleva en funcionamiento desde 1967, siendo el primer centro de formación en este sentido del mundo, y ha formado ya a unas 7.000 personas. La iniciativa está impulsada por la Société Grenobloise d’Études Et d’Application Hydraulique y la compañía petrolera Esso, ambos construyen barcos a escala desde 1952 para formar y probar los efectos de los buques en tareas de envío.

Lago de cinco hectáreas de Port Revel. PORT REVEL / YOUTUBE

François Mayor, director del centro, dijo a Reuters que cada vez que hay un accidente como el del Ever Given aumentan sus alumnos y añadió que "el coste de la capacitación en Port Revel no se parece en nada al coste de tener una embarcación como esa atascada durante un día".