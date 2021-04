La mascarilla no solo nos protege de contagiarnos de Covid, sino que también puede servir para ocultar nuestra identidad, en el caso de que así lo deseemos. Sin duda, esto es algo que está sirviendo mucho a los famosos, y si no que se lo digan a Isabel Pantoja, que entre eso y las gafas de sol casi podría pasar desapercibida por la calle.

Una camarera de Estados Unidos puede dar fe de ello, pues este lunes mostró en TikTok que se sintió algo estúpida cuando vio las cámaras de seguridad después de su jornada laboral.

Dayanna Rodas trabaja en un local de IHOP, una franquicia de restaurantes de desayunos. Durante uno de sus turnos, el establecimiento estaba tan lleno que la cola de clientes que esperaban era muy larga, y parece que la espera para sentarse también lo era.

Por ello, todos los comensales que llegaban sin reserva tenían que esperar unos 30 minutos para poder sentarse. Sin embargo, entre ellos había una persona muy famosa a la que la tiktoker no reconoció, y eso le hizo sentirse algo tonta.

Fue al ver la grabación de la cámara de seguridad cuando vio que el que estaba en la cola esperando era Adam Sandler. "No me di cuenta de que era él y le dije que tenía que esperar 30 minutos. Y él, por supuesto, se marchó porque no iba a esperar tanto", escribió en su TikTok. "Por favor, vuelve".

Sin embargo, lo cierto es que quizá, aunque lo hubiera sabido, no podría haber hecho nada si no quedaban mesas, por muy famoso que fuera. De hecho, muchos son los usuarios que han aplaudido la actitud del actor, pues se fue sin enfadarse, hacer aspavientos y sin utilizar su popularidad para conseguir una mesa.