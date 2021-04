Dos 'influencers' se enfrentan a ser deportados por no llevar mascarilla y, en su lugar, maquillarse como si la llevasen

Josh Paler Lin y Leia Se, dos influencers de Bali, grabaron un vídeo mientras visitaban una tienda en el que se ve a la pareja deambulando por el lugar. Hasta aquí, todo normal, pero cuando enfocan sus caras, saltan las alarmas.

La influencer había decidido pintar en su cara una mascarilla en lugar de usar una. El maquillaje contaba, incluso, con las líneas blancas que se utilizan para sujetar la protección quirúrgica a las orejas. Aunque esperaban que el asunto se tomase a broma, no pareció hacer mucha gracias a los seguidores de la joven, que tacharon a la pareja de "imbéciles".

La grabación se hizo viral y llegó hasta el departamento de inmigración de Indonesia, que confirmó que habían optado por confiscar los pasaportes de ambos jóvenes y que las autoridades estaban considerando su deportación. Josh ha sido identificado como ciudadano taiwanés, mientras que Leia es rusa.

I Putu Surya Dharma, portavoz de la oficina regional del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, explicó que los agentes de la Agencia de Orden Público interrogarían a los dos influencers. Además, según Coconuts Bali, agregó: "Después de eso, serán examinados, junto con Inmigración, para tomar la decisión de deportarlos o no".

El jefe de la Policía del Servicio Civil de Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, expuso que la agencia planeaba emitir una carta que recomendaba la deportación, ya que las acciones de ambos jóvenes violaban el comportamiento esperado: "No solo están violando, sino provocando deliberadamente en público, por lo que solo es apropiado sancionarlos más severamente, no solo con una multa, sino también con la deportación".

Después de que el vídeo se hiciera viral y de que los influencers supieran las consecuencias de sus actos, lanzaron un clip a modo de disculpa en el que aparecieron junto a un equipo legal y explicaron que el vídeo no tenía la intención de faltar el respeto al gobierno de Bali o alentar a otros a no usar mascarilla, sino que pretendían "entretener a la gente".

"No me di cuenta de que lo que hice podría generar muchas preocupaciones. Una vez más, queremos disculparnos por lo que hicimos y prometemos no volver a hacerlo", agregó Josh. Además, Leia animó a todos a usar mascarilla "por nuestra propia seguridad y salud y para que podamos ayudar a Bali a recuperar su turismo".