Viajan en autobús y descubren que ambas fueron adoptadas, hace quince años, del mismo orfanato en China

Ally Cole, estudiante de segundo año en Liberty University cogió el autobús, como cada mañana, para acudir a sus clases. Lo que no podía esperar es que, tras sentarse junto a Ruby Wierzbicki, una estudiante de primer año y entablar una conversación con ella, ambas descubrieran que, hacía quince años, habían pasado por el mismo orfanato en China.

Las jóvenes se contaron que ambas habían sido adoptadas de China y sacaron sus teléfonos móviles para comparar algunas fotografías de su país de origen cuando descubrieron que las dos procedían de la misma ciudad, Jinan, y que, para más inri, del mismo orfanato.

"Tuvimos las fotos una al lado de la otra en nuestros teléfonos y nos dimos cuenta de que todo coincidía, sabíamos que tenía que ser el mismo lugar", explicó Wierzbicki en un comunicado de prensa de Liberty University. Tras investigar, las jóvenes llegaron a la conclusión de que habían sido adoptadas con una semana de diferencia, a los seis y cuatro años, e incluso tenían fotos en las que estaban juntas en las instalaciones.

"Empezamos a desplazarnos por nuestras fotos en nuestros teléfonos y me di cuenta de que Ruby tenía muchas fotos mías que nunca había visto antes y fotos en las que estábamos juntos", agregó Cole. "Incluso teníamos una amiga en común del orfanato, Emma, con quien teníamos fotos".

Las estudiantes expusieron, además, que no creían que su encuentro en el autobús fuera solo casualidad. "Hay personas con las que he hablado de esto y me han dicho, '¡Qué coincidencia!'. Pero creemos que esto es 100% Dios", dijo Wierzbicki. "No hay forma de que dos personas que estaban en el mismo orfanato en un país diferente puedan, de alguna manera, terminar en la misma escuela al mismo tiempo y que no sea Dios".