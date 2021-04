Una mujer confunde su pegamento de uñas con gotas para los ojos y llevar lentillas la salva de perder la visión

Usar lentillas puede llegar a resultar muy molesto, ya que su uso continuado durante horas puede provocar sequedad en el ojo, picores y molestias. Por ello, muchas personas que las usan llevan consigo lágrimas artificiales que sirven para hidratar.

Yacedrah Williams es una mujer que vive en Michigan (Estados Unidos) y que ha sufrido una experiencia traumática debido a un error que pudo haberle costado la vista.

En mitad de la noche Williams se despertó porque había olvidado quitarse las lentillas. Como tenía los ojos resecos fue a echarse gotas para hidratarlos antes de quitárselas. Sin embargo, en su bolso también tenía un bote, más o menos del mismo tamaño, de pegamento para uñas, que cogió por error.

Cuando Yacedrah se dio cuenta de que se había confundido de bote ya era demasiado tarde y la gota de pegamento estaba yendo directamente a su ojo. "Intenté que no entrara en pánico", confiesa su marido, Derrick, que fue el que llamó al 911. Mientras, ella se echaba agua en el ojo para intentar eliminar el pegamento, sin éxito.

El doctor George Williams, de Beaumont Health, explicó a WXYZ-TV que no era la primera vez que una persona cometía un error similar al confundir las gotas para los ojos. "Si alguna vez te entra algo en el ojo, lo primero que hay que hacer es intentar enjuagarlo. Simplemente pon la cabeza debajo de un grifo, coge una botella de agua, mantén el ojo abierto e inúndalo. Provocarás un desastre, pero puede que salves tu visión", añadió.

La mujer fue trasladada al hospital, donde los médicos consiguieron abrirle el ojo y quitarle la lentilla. De hecho, esta fue una pieza clave para que Yacedrah no perdiera la visión. "Me dijeron que la lentilla me había salvado la vista. Me decían que probablemente perderías las pestañas, y así fue, porque tuvieron que tirar de ellas y voltear la parte superior de mi párpado", comentaba al mismo medio.