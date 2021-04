El 'runner' que se ríe de los 'runners' y que se ha hecho viral: "Vuestra famila no os va a querer menos si no salís"

El humorista Javi Sancho tiene dos pasiones: el deporte y hacer reír y las conjuga no sólo en su espectáculo Del deporte también se sale, si no también en los vídeos que sube a Twitter, el último dedicado a esos días de mal tiempo en los que no apetece salir a correr. Su consejo: no sucumbir a los mensajes de motivación de los "paulos coelhos de internet", que a él le están "quitando la vida".

En su último vídeo, que se ha hecho viral por lo divertido, aparece Sancho corriendo por la montaña en un día desapacible mientras explica su "historia de superación"

"Hoy era un día que no tenía ganas de correr, uno de esos que tenemos todos", comienza diciendo, con la esperanza de que al salir a correr le vinieran las ganas de entrenas. "Me han venido antes los dolores que las ganas", explica con gracia.

"Ahora mismo soy un poco más gilipollas que esta mañana, porque he salido de casa lloviendo, con aire...", se lamenta.

Y no se deja seducir por las viejas máximas de los runners. "Alguno dirá que los entrenos en estos días valen por dos, pues más vale que valgan por dos porque yo me voy a poner malo y mañana no voy a poder salir", hace ver el corredor.

"Si un día os quedáis en casa no pasa nada, hay gente triste por la montaña", dice sobre el hecho de salir en días oscuros. "Estoy preocupado por encontrarme con alguien y no porque me robe, sino porque me reconozca y me diga '¡madre mía, vas tristísimo!'", dice con humor.

Mi historia de superación de hoy. 🥲 pic.twitter.com/2CkWADE4RE — Javi Sancho (@Javi_Sancho_) April 21, 2021

"Si un día no salís vuestra familia no os va a querer menos", manifiesta y hace ver que si un corredor vuelve de correr y su familia le quiere no es por haber corrido si no que "ya os querían de antes".

Por fin Sancho se para y nota algo. "Me están viniendo las ganas... no, es flato, es flato", termina.