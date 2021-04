Un hombre descubre con sorpresa que debajo de su casa hay un túnel que data del siglo XIX

Gary Marchens, un hombre de Alton (Illinois, Estados Unidos) quedó muy sorprendido cuando descubrió que debajo de su casa había un túnel, hecho con ladrillo, que data del año 1840.

La acera de la casa de Marchens, una vivienda construida en 1890, comenzó a inclinarse en un lugar particular. Este comenzó a excavar para ver qué pasaba y tratar de solucionar el problema y fue entonces cuando encontró el pasadizo del que nadie le había informado.

Según expertos, el túnel debe tener unos 200 años y, según le han comunicado al propietario de la casa, debió jugar un papel importante en la historia, aunque no está del todo claro para qué se usó.

"Es único, hay algunos túneles alrededor del área de Alton desde que verificamos con la Landmark Historic Society. En el pasado se han utilizado como contenedores de hielo, bodega o muchas otras opciones. Por supuesto, también podría haber sido utilizado para el ferrocarril subterráneo. No hay pruebas de ello", comenta Gary.

Marchens se ha puesto a investigar sobre su casa y ha descubierto que tres alcaldes de Alton habitaron su vivienda. "No sé si alguno de ellos sabía de esto. La casa se construyó en 1890, se cree que el túnel data de 1840, así que estuvo aquí durante 50 años. Para qué se usó, no lo sé. Tenemos mapas que se remontan a 1863 y esta casa no estaba aquí", añade. El dueño no descarta despejar la zona del túnel, ya que el paso está cortado con tierra, y hacer tours para que aquellos interesados y curiosos puedan visitarlo.