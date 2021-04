Se queda aterrorizada tras mandarle a un amigo el vídeo que había grabado: "Hay una figura detrás de ti, ¿quién es?"

Utilizar TikTok para pasar el rato y grabarse vídeo no tiene nada de malo, pero está claro que si Kayleigh Corby lo hubiera sabido, no habría entrado esa noche en la red social, pues no pudo dormir sola en su casa.

Esta tiktoker de Merseyside (Inglaterra) aprovechó que sus dos hijos estaban durmiendo para grabarse reaccionando a un chistoso vídeo de cumpleaños de otro usuario. Después, decidió mandarle esta publicación a un amigo, y fue él quien se percató de algo extraño detrás de ella.

La mujer de 33 años no se percató de nada al grabarlo, pero su amigo sí. "Me dijo: 'Hay una figura detrás de ti, ¿quién está detrás de ti?'. Así que miré la grabación y estaba allí", declaró la madre al medio Liverpool Echo.

Tal y como se ve en el vídeo, aparece una silueta en el fondo que se ve más clara por la luz que entra de otra habitación. Pero no solo eso, sino que la figura se mueve un poco.

Kayleigh Corby se quedó aterrorizada y preocupada por su seguridad y la de sus hijos, y rápidamente llamó a sus padres: "Me dejó sin palabras, para ser sincera. Mi madre y mi padre tuvieron que venir aquí esa noche a eso de las 12 para quedarse conmigo".

"Mi padre no quiso dejarme sola porque tengo niños en casa. Me sentí fatal, no estaba relajada, estaba asustada. Es como si alguien estuviera detrás de mí observándome", añadió la tiktoker.