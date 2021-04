'Go Away Green', el color verde que Disney utiliza para ocultar ciertos elementos de sus parques temáticos

Disney es mundialmente conocido por dotar de vida y magia a todo aquello en lo que se embarca. Muestra de ellos son los parques temáticos que la compañía del ratón tiene repartidos por el mundo. Pero, mientras niños y adultos quedan fascinados por los impresionantes desfiles, los espectáculos en directo y las atracciones, los genios de Disney también se preocupan en aquello que no quieren que se descubra.

Si has visitado alguno de los parques temáticos de la compañía, es posible que no te hayas dado cuenta -pues esta es la idea- de que todo aquello que no tiene relevancia en el campo de lo mágico está teñido del mismo tono de verde. Un color que Disney diseñó para sí mismos y que lleva el nombre de Go Away Green, que sirve para pintar las puertas no accesibles al público, las estructuras de las plataformas de iluminación e, incluso, algunos edificios.

Siguiendo la misma lógica que el camuflaje, el tono apagado del verde hace que apenas llame la atención y alienta a los visitantes a que miren más allá y se centren en lo verdaderamente importante: lo que Disney quiere que veas.

El color verde hace que ciertos objetos pasen desapercibidos. LIFESAPARTYPOD / TIKTOK

Los presentadores del podcast Life's A Party, Ryan Smith y Paul McGroathy, discutieron acerca de este tema en un clip que se compartió a través de TikTok, donde Smith dice: "Vi dónde pintan las puertas de un cierto tono de verde. Aparentemente, nosotros, los humanos, no reconocemos ese tono de verde y ni siquiera reconocemos que la puerta está ahí".

Los fans, sin embargo, han ido más allá y han explicado que existe un segundo color que la compañía del ratón utilizada para ocultar ciertos elementos: el No See Um Grey.

Los fans, sin embargo, han ido más allá y han explicado que existe un segundo color que la compañía del ratón utilizada para ocultar ciertos elementos: el No See Um Grey. "No es que no podamos percibirlo, es solo para ocultar las cosas detrás del escenario", apuntó un usuario. "Odio ese color, siempre pensé que se veía fuera de lugar en el parque", agregó otro.